Teile der METAL HAMMER-Redaktion streiten über STORM THE GATES von Venom: Dem Album fehlt es wohl noch am richtigen Zündstoff.

STORM THE GATES von Venom spaltet die Gemüter: Während Marc Halupczok einen ordentlichen Rumpelanteil im Album erkennt, sieht Sebastian Kessler in dem hier zu hörenden doomigen Heavy ­Metal eher einen Blindgänger. Lest unsere streitbaren Reviews hier: Positiv: https://www.metal-hammer.de/reviews/venom-storm-the-gates/ Negativ: https://www.metal-hammer.de/reviews/venom-storm-the-gates-2/ Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier sowie in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe.