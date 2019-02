Teile der METAL HAMMER-Redaktion streiten über FROM HELL WITH LOVE: Beim Album der Finnen Beast In Black gehen die Meinungen auseinander.

FROM HELL WITH LOVE spaltet die Gemüter: Während Lothar Gerber Beast In Black auf ihrem zweiten Album großartige Hymnen schmieden hört, zwängt sich nach Marc Halupczok die Kapelle in ein längst zu Tode gedudeltes musikalisches Korsett. Lest unsere streitbaren Reviews hier: Positiv: https://www.metal-hammer.de/reviews/beast-in-black-from-hell-with-love/ Negativ: https://www.metal-hammer.de/reviews/beast-in-black-from-hell-with-love-2/