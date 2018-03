Stryper verteidigen Albumtitel GOD DAMN EVIL gegenüber ihren christlichen Fans

Ärger im religiösen Metal-Lager: Als die offen christliche Band Stryper ankündigte, ihr nächstes Album GOD DAMN EVIL zu betiteln, gab es Aufschreie in der christlichen Gefolgschaft, Stryper seien zu weit gegangen.

Nach dem Hintergrund diesen provokanten Titels für den Nachfolger des 2015er-FALLEN befragt, antwortete Frontmann Michael Sweet: „Wir haben das nicht getan, um die Gemüter zu erregen.

Aber jetzt, im Jahr 2018, betrachtet man die Nachrichten aus aller Welt, passt er. All das Böse, dem wir uns täglich gegenübersehen, schreitet Stufe um Stufe höher, erreicht immer neue Dimensionen.

Weder Fluch noch Gotteslästerung

Der Albumtitel GOD DAMN EVIL ergibt nun hundertprozentig Sinn für uns. Es ist eine Gebetsbitte. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist weder ein Fluch noch ausschließlich schockieren wollendes Statement, lediglich eine Fürbitte.

Wir bitten Gott darum, das Böse, das uns umgibt, zu verdammen. Und dafür sollte jeder beten. Manche Leute drehen durch, weil sie denken, dies sei Gotteslästerung, aber so ist das ganz und gar nicht gemeint.“

GOD DAMN EVIL erscheint am 20. April via Frontiers Musik. „Das Album demonstriert unsere unsterbliche Liebe für das, was wir tun und warum wir es tun.“