Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Summer Breeze Open Air: Rückblick und Ausblick 2026

Summer-Breeze-2025-Gojira
Foto: (c) Summer Breeze. All rights reserved.
von
Rund 200.000 Besuche von Metal-Fans aus aller Welt haben beim Summer Breeze Open Air das Festival-Gelände in Dinkelsbühl zum Beben gebracht.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Das Summer Breeze Open Air 2025 ist Geschichte – die Veranstalter blicken auf ein unvergessliches Festival zurück. Bei strahlendem Sonnenschein, tanzendem Staub und einem kurzen, erfrischenden Regenschauer am Freitag verzeichneten die Veranstalter rund 200.000 Besuche von Metal-Fans aus aller Welt auf dem Festival-Gelände in Dinkelsbühl. „Eure Energie, eure Freude und euer Durchhaltevermögen haben das Festivalgelände zum Beben gebracht. Genau diese Stimmung macht euch zu den besten Fans, die man sich wünschen kann“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Achim Ostertag.

Trotz herausfordernder Vorbereitungswochen, die von Regen geprägt waren, konnte die Summer Breeze-Crew das Festival-Gelände rechtzeitig und mit großem Engagement fertigstellen. Neben einem hochkarätigen Line-up warteten dieses Jahr zahlreiche Neuerungen auf die Besucherinnen und Besucher: Darunter ein neu eröffneter Pop-up-Store in der Dinkelsbühler Altstadt, der über die gesamte Festival-Zeit zahlreichen interessierten Menschen die Möglichkeit bot, zu shoppen und in die Summer Breeze-Welt einzutauchen.

Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft und Begeisterung

Die reibungslose Anreise, die sauberen Camping-Flächen und das überwältigende Engagement der Fans unterstrichen erneut die besondere Kultur und Gemeinschaft des Festivals. „Das wahre Herzstück des Summer Breeze seid ihr! Eure Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft und Begeisterung machen unser Festival zu einer Heimat für Zehntausende Menschen“, erläutert Geschäftsführer Jonas Medinger. Mit dem erfolgreichen Müllvermeidungskonzept „Less Trash More Thrash“ hat das Festival in den vergangenen Jahren Maßstäbe gesetzt und beeindruckende Ergebnisse erzielt.

Summer Breeze

 

Ein besonderer Dank gilt zudem allen Musikerinnen und Musikern, Technikerinnen und Technikern, Crews, Security-Teams, Händlerinnen und Händlern, Pressepartnern, Sponsoren und Präsentatoren. Ohne sie wäre die Durchführung des Summer Breeze nicht möglich. Die eingesetzten Rettungs- und Sicherheitskräfte zeigten sich mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden. Es kam neben hitzebedingten Einsätzen zu keinerlei nennenswerten Vorfällen.

 

Summer Breeze

Mit einem wehmütigen, aber stolzen Blick endet das Festival-Jahr 2025. Ein vielversprechender Ausblick auf 2026 steht bereits fest. Mit der Ankündigung von 50 Bands für das kommende Jahr ist man für den Ticket-Vorverkaufsstart am Montag, den 18.08.2025 gewappnet. Fans stehen in den Startlöchern, um eines der limitierten „Early Bird Tickets“ für nur 199,99 € zu ergattern.

Bands 2026:

  • 200 Stab Wounds
  • Airbourne
  • Alcest
  • Alestorm
  • Amorphis
  • Arch Enemy
  • Betontod
  • Blood Command
  • Brainstorm
  • Brothers Of Metal
  • The Butcher Sisters
  • Cabal
  • Cryptopsy
  • Dartagnan
  • Deafheaven
  • Deicide
  • Der Weg einer Freiheit
  • Kim Dracula
  • Excrementory Grindfuckers
  • From Fall To Spring
  • Future Palace
  • The Ghost Inside
  • Groza
  • Haggefugg
  • Helloween
  • Illdisposed
  • Imminence
  • In Flames
  • Lamb Of God
  • Luna Kills
  • Manntra
  • Miracle Of Sound
  • Misery Index
  • Mittel Alta
  • Municipal Waste
  • Mushroomhead
  • Nanowar Of Steel
  • Northlane
  • Orbit Culture
  • Our Promise
  • Paleface Swiss
  • Parasite Inc.
  • Saor
  • Soen
  • Ten56.
  • Terror
  • Testament
  • Trollfest
  • Unprocessed
  • Versengold

Save The Date & VVK-Start: Summer Breeze Open Air 2026

  • 12.-15. August 2026
  • Dinkelsbühl, Bayern
  • Vorverkaufsstart: 18.08.2025, 18 Uhr unter www.summer-breeze.shop
  • Early Bird-Phase bis spätestens 08.09.2025, 18 Uhr
  • Preis: 199,99 € (249,99 €) inklusive Camping

„Wir hoffen, alle sind gesund und voller Erinnerungen nach Hause gekommen. Euer Feedback ist uns wichtig und fließt direkt in die Planung für 2026 ein. Schön, dass es euch gibt – ihr seid der Hammer!“, so die Veranstalter abschließend.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

(c) Summer Breeze
(c) Summer Breeze
(c) Stefan Thiel
(c) Stefan Thiel
(c) INGMAR_WEIN
teilen
mailen
teilen

Themen

2025 Camping Engagement Müll Pop-up Store Summer Breeze
Hellfest Open Air 2025: Alle Infos zum Festival
People stand in front of a stage during the Hellfest Heavy Music Festival on June 22, 2013 in Clisson, western France. AFP PH
Die Macher des Hellfest haben das Line-up für 2025 bekanntgegeben. Mit dabei sind u.a. Linkin Park, Scorpions, Korn, Muse & Till Lindemann. Arte streamt täglich.
Datum Das Hellfest Open Air Festival findet vom 19. bis 22. Juni 2025 statt. Veranstaltungsort Das Hellfest Open Air findet unweit der Innenstadt von Clisson in Frankreich statt. Adresse: Rue du Champ Louet 44190 Clisson, Frankreich Preise & Tickets Die 4-Tages-Tickets sind bereits ausverkauft. Wer noch eine Karte sucht, kann im Zweitmarkt sein Glück versuchen. Darüber hinaus soll es zu einem späteren Zeitpunkt noch Tages-Tickets geben. Bands 3 Inches Of Blood A Day To Remember Abbath ADX Agriculture Airbourne Alcest Aluk Todolo Amira Elfeky Apocalyptica Arabrot Ashen Audrey Horne Bastardane Bathory Béton Armé Beyond The Black Black Bile Black Country Communion…
Weiterlesen
Zur Startseite