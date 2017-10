Summoning kündigen neues Album für Januar 2018 an

Seit Mitte der Neunziger Jahre sind Summoning die musikalischen Hüter der Vertonung von Mittelerde. Die Klassiker LUGBURZ (1995), MINAS MORGUL (1995), DOL GULDUR (1996) und STRONGHOLD (1999) sind unvergessene Tribute an J.R.R. Tolkiens ‘Der Herr der Ringe’-Welt.

Viereinhalb Jahre nach OLD MORNINGS DAWN (2013) gaben Protector und Silenius nun die Veröffentlichung von WITH DOOM WE COME bekannt, das am 5. Januar 2018 via Napalm Records erscheinen soll.

Die Tracklist von WITH DOOM WE COME:

Tar-Calion Silvertine Carcharoth Herumor Barrow-downs Night Fell Behind Mirklands With Doom I Come

Man könne den Summoning-typischen, majestätischen Sound erwarten: wogende Keyboard-Wände und mystische Intros voller Atmosphäre, die rauem Black Metal gegenüberstehen. Sagen und Mythen aus Tolkiens Universum sind das schwarze Blut, das durch Summonings Venen fließt. WITH DOOM WE COME öffnet das nächste Kapitel der fantastischen Reise dieser Band.