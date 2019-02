Sunn O))): Neues Album und Konzerte angekündigt

Mit ihrem siebten Album IRRLICHTER feiern Ewigheim ihr zwanzigstes Jubiläum: Seht und hört hier den ersten Vorboten des am 18. Januar erscheinenden Albums.

Die Songs der deutschen Gothic-Metaller Ewigheim sind wie Reisen in schier unergründliche Parallelwelten. Auch auf ihrem siebten Studioalbum IRRLICHTER (das am 18. Januar 2019 auf dem neuen Label Golden Church im Vertrieb Kontor New Media/Edel erscheint) geht es einerseits um die vermutlich nie abschließend zu klärende Frage eines vermeintlichen Lebens nach dem Tod, die bei Ewigheim traditionell abschlägig beantwortet wird. Andererseits drehen sich die neueren Texte der Thüringer Formation aber auch um den Sinn des Lebens, um Glück, Erlösung, innere Balance, seelisch-geistige Zufluchtsorte und um Rettung verlorener Seelen. Würdiger als mit diesen zehn Tracks kann die Band ihr zwanzigstes Jubiläum…