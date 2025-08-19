Zwar sind Symphony X immer wieder live zu sehen, doch seit UNDERWORLD (2015) haben die Prog-Metaller kein neues Studiomaterial veröffentlicht. Das könnte sich in nicht allzu ferner Zukunft ändern. Laut Bassist Michael LePond steht die Fertigstellung eines neuen Albums kurz bevor.

Der Druck der Perfektion

Gegenüber Sportzwire Radio erklärt LePond jüngst: „Wir kommen der Sache näher. Und ja, die Fans schreien nach einem neuen Album. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Es sind zehn Jahre vergangen. Wenn Judas Priest zehn Jahre lang kein Album herausgebracht hätten, wäre ich auch ziemlich sauer.“ Die Songs seien fertig geschrieben, wie er weiter angibt. „Die meisten Teile haben wir ziemlich zusammen. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, es aufzunehmen. Es kommt also auf jeden Fall.“ Auch hat der Bassist einen Zeitraum parat: „Wenn alles so weitergeht wie bisher, denken wir, dass es nächstes Jahr erscheinen wird.“

Er fährt fort: „Das Zeug klingt wirklich, wirklich cool. Und glaubt mir, ich möchte, dass ihr es so schnell wie möglich hört.“ Da er einmal Andeutungen macht, folgt sogleich eine Erklärung zur musikalischen Ausrichtung des neuen Materials. „Nach dem zu urteilen, was ich bisher gehört habe, wird die neue Platte, was unsere musikalische Richtung angeht, eine Art Zusammenfassung der Karriere von Symphony X sein. Denn wir haben verschiedene Richtungen eingeschlagen. Es gab einen Punkt in unserer Karriere, an dem wir deutlich härter und geradliniger wurden.“

Auf die Frage, weshalb man sich mit dem neuen Album so viel Zeit lasse, antwortet LePond: „Unsere Fans sind wirklich eingefleischte Fans. Sie unterstützen uns sehr und erwarten nur Spitzenleistungen von uns. Das haben wir immer im Hinterkopf. Wenn wir also an etwas arbeiten und es vielleicht gut ist, wir uns aber nicht sicher sind, verwenden wir es nicht. Wir werden nur Songs auf die Platte bringen, die wir für exzellent und der Fans würdig halten.“ Auch die Pandemie und das Tourneeleben seien für die Verzögerung mitverantwortlich. Während einer Tournee vergesse er das Schreiben. „Dann kehrt man zurück und hat vergessen, wo man aufgehört hat, und beginnt von vorne.“

