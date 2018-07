Trotz einiger Instagram-Posts, welche die System Of A Down-Mitglieder letztes Jahr im Studio zeigten, ist von der Band wohl auch in naher Zukunft keine neue Musik zu erwarten.

Trotz neuer US-Tourdaten im Oktober diesen Jahres scheint es, als würden System of a Down in nächster Zeit keine neue Musik veröffentlichen. Andeutungen dazu gab Gitarrist Daron Malakian in einem kürzlich geführten Gespräch mit dem Kerrang Magazin zu Wort: "Ich schreibe Musik nicht wirklich für Leute: auch wenn niemand hören würde, was ich geschrieben habe, würde ich trotzdem immer noch weiter Songs schreiben. Ich habe eine Menge Musik, die noch in der Zukunft veröffentlicht werden wird, egal ob mit System Of A Down oder Scars On Broadway." Der Musiker veröffentlichte kürzlich mit seinem Nebenprojekt Scars On Broadway den Song ‘Lives’ und damit das…