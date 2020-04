Szene-Special: Fotograf Christian Thiele

Seit 2004 finden die MetalDays in Slowenien statt. Im Juli/August 2020 gibt es dort wieder jede Menge Bands zu sehen: Alle Infos zum Festival findet ihr hier!

Datum Das MetalDays Festival findet vom 26. Juli bis zum 1. August 2020 statt. Veranstaltungsort Tolmin, Slowenien. Adresse: Dijaska ulica 18 5220 Tolmin, Slowenien Preise & Tickets Tickets ab 175€ sind hier erhältlich. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. 1914 Amon Amarth Anthrax As I Lay Dying Asphyx At The Gates Bæst Benediction Beyond Creation Blood Red Throne Bound To Prevail Cattle Decapitation Chains Clutch The Committee Convictive Cro-Mags Cypecore Darkest Hour Darkfall Dark Fortress Death Angel Decaying Days Demonic Resurrection Desaster Despised Icon Eternal Delyria For I Am King Green…