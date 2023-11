Dokken-Gitarrist George Lynch ist begeistert von Richie Faulkner. Er erinnere ihn an seinen früheren Gitarrenlehrer, wie er erklärte.

Der ehemalige Dokken-Gitarrist George Lynch sprach mit Let's Rock über das Talent von Richie Faulkner. Der Judas Priest-Gitarrist sei sich seines wahren Talents gar nicht bewusst, so der Musiker, der sich durch ihn an eine bedeutende Person aus seiner Vergangenheit erinnert fühlt. Großes Potenzial „Er ist ein Naturtalent“, sagte George Lynch. „Dieser Typ ist sich nicht einmal bewusst, wie gut er wirklich ist; er ist einfach unglaublich.“ Richie Faulkner erinnere den Musiker an seinen Gitarrenlehre aus Kindheitstagen, wie er erklärte. „Er hatte ein so ausgefeiltes Spiel. Und das war etwa Ende der Sechziger, Anfang der Siebziger, denke ich. [...] Sein…