Rammstein-Frontmann Till Lindemann will nicht tatenlos die Nachrichten verfolgen. Stattdessen versteigert er nun ein edles Gemälde für die Ukraine-Hilfe.

In Krisen zeigt sich der wahre Charakter von Menschen. Rammstein hatten sich zum einen in einem Statement klar gegen den Krieg geäußert, Frontmann Till Lindemann wurde zudem am Berliner Hauptbahnhof gesichtet und hat Unterkünfte für Flüchtlinge organisiert. Nun engagiert sich der Sänger weiter, indem er zusammen mit dem befreundeten Erfurter Künstler Marc Jung ein Bild versteigert. Kleiner Beitrag So verkündete Marc Jung in einem Instagram-Post (siehe unten) sowie einer Instagram-Story, dass die beiden ein extra kreiertes Gemälde von ihm zugunsten einer Hilfsorganisation versteigern. Das Bild trägt den Namen "Peace Please 2022" und zeigt eine flippige Friedenstaube. Obendrein haben Marc Jung…