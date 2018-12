Doro Pesch wirbt für PETA: „Wir sind alle Tiere!“

Nach Metallern und Rockern wie Mille Petrozza (Kreator), Rob Zombie, Justin Hawkins (The Darkness), Tim McIlrath (Rise Against), Nikki Sixx und Tommy Lee (beide Mötley Crüe), Joan Jett, Dave Navarro (Jane’s Addiction) hat nun auch Doro Pesch ein Testimonial (wie es so schön auf Neudeutsch heißt) für die Tierschutzorganisation PETA abgegeben. „Ich liebe Tiere. Tiere sind für mich die besten Freunde. Wir gehören alle zusammen. Wir sind alle Lebenwesen, gute Seelen“, sagt die 54-Jährige in einem Video, das ihr unten sehen könnt.

Weiter führt Doro aus: „Und ich liebe auch alle Tiere, auch Tiere, die nicht so populär sind. Zum Beispiel Schweine, zu denen viele Leute gar nicht so einen Bezug haben. […] Die Massentierhaltung – wenn man da dahinter kommt, dann muss man sich echt überlegen, was man ist. Man braucht nicht unbedingt Fleisch. Seit vielen Jahren esse ich auch kein Fleisch mehr und bin trotzdem glücklich. Ich muss echt sagen: Ich bin ja immer so zwei Stunden auf der Bühne, voll in Action, das ist echt sehr zehrend, aber ich habe wirklich das Gefühl: Ich bin gesünder, fitter, habe mehr Energie. Und ich habe ein viel viel reineres Gewissen.“

Tierschutz hört nicht beim Essen auf

Das Gewissen hört bei Doro überdies nicht am Tellerrand auf: „Seit vielen Jahren trage ich kein Leder mehr. Was ich anhabe, ist alles Kunstleder. Es fühlt sich genauso toll an. Es gibt sogar noch Vorteile: Wenn man auf einer langen Tour ist, kann man es sogar in die Waschmaschine stecken.“

Als Schlussplädoyer rät Doro den Zuschauern, in ihr Inneres zu schauen: „Wenn man auf sein Herz hört, weiß man schon, was richtig ist. Da merkt man, wie wichtig es ist, sich als Mensch um die Tiere zu kümmern. Wir haben ja nun die Macht, man sitzt am längeren Hebel. Wir haben die Verantwortung.“