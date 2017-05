Tankard spielen gegen Helene Fischer beim DFB-Pokalfinale

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

Der 1982 in Frankfurt am Main gegründeten Thrash Metal-Band Tankard wird eine besondere Ehre zu teil: Beim DFB-Pokalfinale der Frankfurter Eintracht gegen Borussia Dortmund am 27. Mai im Berliner Olympiastadion, werden die Teutonen die Frankfurter Vereinshymne aufspielen. Damit sind sie, wenn man ganz fies sein möchte, quasi die Vorgruppe von Helene Fischer. Die Schlager-Röhre bespielt nämlich die Halbzeitpause des Finales.

Tankard verkünden auf Facebook:

“Ganz Frankfurt ist heiß aufs DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund am 27. Mai im Berliner Olympiastadion. Den rund 30.000 mitgereisten Eintracht-Fans wird vor Spielbeginn nun richtig eingeheizt. TANKARD werden die Vereinshymne ‘Schwarz-weiß wie Schnee’ ca. 30 Minuten vor Anpfiff vor dem Fanblock der Frankfurter Eintracht spielen!”