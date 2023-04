Tatiana Shmayluk, Rob Trujillo etc. bei Ultimate Jam Night in L.A.

Am 28. März fand im legendären Whisky a Go Go auf dem Sunset Strip in L.A., in dem Rockstars wie Mötley Crüe und Co. seit den 1980er Jahren ein und aus gehen, ein Megakonzert für den guten Zweck statt. Unter anderem waren Tatiana Shmayluk (Jinjer), Phil Demmel (Vio-lence), Doc Coyle (Bad Wolves), Ricky Bonanza (Butcher Babies) und auch Metallica-Bassist Rob Trujillo mit Familie vor Ort.

Für den guten Zweck

Die wiederkehrende Konzertreihe „Ultimate Jam Night" stand an diesem Abend unter dem Motto Tierschutz. Gesammelt wurden Spenden für das kalifornische Tierheim „Animal Tracks". Dieses beherbergt und kümmert sich um mehr als 80 gefährdete Tiere, die weder als Haustiere noch in Zoos gehalten werden können.

„Animal Tracks ist ein südkalifornischer Schatz. Dort arbeiten engagierte Freiwillige, die von trainierten Experten für exotische Tiere angeleitet werden und sich um schwer vermittelbare Tiere kümmern. Anders würden diese wunderschönen Kreaturen zerstört werden“, sagt Ultimate Jam Night-Gründer und Quiet Riot-Bassist Chuck Wright über die Non Profit-Organisation.

Shmayluk, Coyle, Trujillo, etc. : Zwei Cover der besonderen Art

Für diesen guten Zweck ließen sich diverse Stars der Szene nicht lang bitten. Ohne eine vorangegangene Probe gaben sich die Musiker vor Ort die Ehre und jammten gemeinsam in der berühmten Location. Für ein Cover von Lamb Of Gods ‘Laid To Rest’ tat sich Tatiana Shmayluk, Fronterin der ukrainischen Modern Metal-Combo Jinjer, mit den Kollegen Phil Demmel von Vio-lence, Bad Wolves-Gitarrist Doc Coyle, Richy Bonanza von den ortsansässigen Butcher Babies und Schlagzeuger Alex Lopez (Ex-Suicide Silence) zusammen.

Und auch der Rest des „Animal Tracks“-Line-ups konnte sich sehen lassen. Ein weiteres Highlight des Abends stellte der Auftritt von Metallica-Bassist Rob Trujillo dar. Dieser gab zusammen mit seiner Frau Chloe am Mikro und Tochter Lullah an den Schlagstöcken Black Sabbaths ‘Hand Of Doom’ zum Besten.

Die „Ultimate Jam Night“-Konzertreihe findet seit 2015 im Whisky a Go Go statt, und holt regelmäßig große Namen der Kunst- und Musikszene auf die Bühne. Oft steht die Veranstaltung im Zeichen von Spenden und Wohltätigkeit.

