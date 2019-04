Der Aussetzer von Phil Anselmo, bei dem er im Januar 2016 den Hitlergruß zeigte und "White Power!" rief, hängt dem Sänger auch heute noch nach...

Vor rund drei Jahren machte Phil Anselmo negative Schlagzeilen, als er bei einem Konzert den Hitlergruß vollführte und "White Power!" von der Bühne brüllte. Zwar entschuldigte sich der ex-Pantera-Frontmann vielmals dafür und betont, er sei kein Rassist. Dennoch scheint dieser Vorfall nun dazu geführt zu haben, dass zwei Konzerte in Neuseeland abgesagt wurden. Nach dem Terroranschlag auf eine Moschee in Christchurch, bei dem 50 Menschen zu Tode kamen, ist den Clubbetreibern Phil Anselmo wohl ein zu heißes Eisen. Die Gigs hätten am 26. März in Christchurch sowie am 27. März in Auckland stattfinden sollen. Vom Club Tavern in Christchurch war…