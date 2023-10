The Acacia Strain-Mitglieder gründen neue Band

Die Deathcore-Platzhirsche The Acacia Strain haben im Mai 2023 ihr elftes sowie zwölftes Studioalbum veröffentlicht. STEP INTO THE LIGHT bietet die bekannten Klänge der US-Truppe, während FAILURE WILL FOLLOW Sludge- und Doom-Gefilde erkundet. Doch den Musikern reicht ihre Hauptformation offenbar nicht mehr. So haben Gitarrist Devin Shidaker und Schlagzeuger Matt Guglielmo nun die Gründung eines neuen Projekts bekanntgegeben: Grime Reaper.

Vom Sound her geht es eher in Richtung Death Metal, was auch das liebevoll gestaltete Band-Logo mehr als verdeutlicht. Shidaker übernimmt dabei sowohl den Gesang als auch Gitarre und Bass — Guglielmo trommelt logischerweise, produziert das Ganze aber auch. Wer wissen will, wie der The Acacia Strain-Ableger klingt, kann sich direkt unten die erste Single des Duos reinziehen. ‘Universal Exsanguination’ klingt unvergleichlich infernalisch, Fans von Cannibal Corpse und Co. dürften hierüber durchaus erfreut sein.

Darüber hinaus haben Shidaker und Guglielmo sogar bereits einen kleinen, aber feinen Merchandise-Store am Laufen. Auf www.grimereaperstore.com sind formschöne sowie augenschmeichelnde Shirts, Kapuzenpullis und Jogginghosen — allesamt bedruckt mit dem Band-Logo — zu haben. Es bleibt natürlich die Frage, was man von Grime Reaper noch erwarten darf. Aber wenn die beiden The Acacia Strain-Metaller mit ihrem Nebenprojekt schon einen Track veröffentlichen, werden sie vermutlich noch mehr Musik für eine EP oder sogar ein Album in der Pipeline.

