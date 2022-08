The Black Dahlia Murder: Abschied von Trevor Strnad

auch interessant

Die Death-Metaller The Black Dahlia Murder mussten Anfang Mai den Tod ihres Frontmanns Trevor Strnad verkünden. Nun haben sie eine Gedenkfeier für ihren Sänger in ihrer Heimatstadt Detroit abgehalten.

Emotionale Worte und Fotos zur Erinnerung an Strnad

Empfehlung der Redaktion The Black Dahlia Murder: Trevor Strnad ist tot Death Metal Trevor Strnad, der Sänger von The Black Dahlia Murder, weilt erschreckenderweise nicht mehr unter uns. Mit 41 Jahren starb er viel zu jung. Die Veranstaltung war privat, doch Fotos der Feier fanden ihren Weg in die Sozialen Medien. Neben Band-Mitgliedern, Familie und Freunden waren auch Vertreter ihres Labels Metal Blade vor Ort. Für diese schrieb Brian Slagel auf Twitter: „Gestern haben wir unseren Bruder Trevor verabschiedet. Danke an alle, die da waren und es zu einem besonderen Tag und Nacht gemacht haben.“ Emotionale Worte fand auch Broken Hope-Gitarrist Jeremy Wagner: „So viele Leute lieben und vermissen dich, Trevor. Ich werde für immer dankbar sein, dich gekannt zu haben.“ Strnad bezeichnete er als „einen der Größten, die es je gab“.

Yesterday we bid farewell to our brother @TrevorTBDM. Thanks to everyone who came out and made this a special day and night. Special thanks to @ProstheticEJ and @karimnlsl for all they did to set this up #riptrevorstrnad pic.twitter.com/WEn0aQxUup — Brian Slagel (@brianslagel) July 31, 2022

Today I paid my respects to one of the greatest, ever—TREVOR SCOTT STRNAD.

So many people love you and miss you, Trevor. I’m forever grateful I knew you.

Thanks for all of the love & friendship.

.#TrevorStrnad @TrevorTBDM @bdmmetal #TheBlackDahliaMurder #Legend pic.twitter.com/6E8tmprSFU — Jeremy Wagner (@JeremyXWagner) July 31, 2022

Auf den Fotos, die sowohl Wagner, Slagel als auch dessen Label-Kollege Michael Faley teilten, sind zahlreiche Erinnerungen an Trevor Strnad zu sehen. Der Veranstaltungsort war mit neuen und alten Fotos des Musikers geschmückt, außerdem wurde seine Jeans-Kutte mit zahlreichen Band-Patches ausgestellt. Auch das Motiv des offiziellen Gedenk-Merchandise war zu sehen. Der Erlös von diesem unterstützt Strnads Familie nach seinem Tod sowie das Common Ground Resource & Crisis Center in Pontiac, Michigan.



Strnad sprach offen über Probleme

Strnads Todesursache wurde nie explizit bestätigt, doch in ihrem Statement zu seinem Tod verwiesen The Black Dahlia Murder auf die National Suicide Prevention Lifeline. Trevor Strnad selbst hatte 2021 in einem Interview mit Metal Injection noch über seinen Kampf mit Depressionen und Alkoholabhängigkeit gesprochen. Auch die Pandemie hatte Auswirkungen auf seine Gesundheit gehabt: „Mit meinen Gedanken allein gelassen zu sein, war gefährlich“, sagte Strnad, der in Therapie gewesen war. Außerdem thematisierte er in den Sozialen Medien Schwierigkeiten, den kürzlichen Tod seiner Mutter zu verarbeiten. Zum Zeitpunkt seines eigenen Todes war er erst 41 Jahre alt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von The Black Dahlia Murder (@theblackdahliamurder_official)

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.