The Gems: Ex-Thundermother-Musikerinnen gründen neue Band

auch interessant

Sängerin Guernica Mancini, Bassistin/Gitarristin Mona Lindgren und Schlagzeugerin Emlee Johansson haben verraten, wie ihre neue Rock-Gruppe heißt. Die früheren Thundermother-Musikerinnen haben ihre Band The Gems getauft, was auf Deutsch so viel heißt wie „Die Juwelen“ oder „Die Perlen“. Das Trio werkelt aktuell eifrig an seinem ersten Song und bereitet sich darauf vor, ins Aufnahmestudio zu gehen.

Nichts anbrennen lassen

The Gems schreiben in den Sozialen Medien: „Und so beginnt es! Seid ihr bereit für das nächste Kapitel? Hier ist ein Vorgeschmack von der ersten Songwritingsession von The Gems überhaupt.“ Des Weiteren meldete sich Frontfrau Guernica zu Wort: „Es macht so Spaß mit zwei meiner Lieblingsmädels! Ich liebe es, wie viel Spaß es macht, mit diesen beiden zu arbeiten. Es ist ein wahrer Traum. So sehr wir es mögen, wie auf diesem Foto Quatsch zu machen, kriegen wir auch Sachen gebacken. Wir werden bald weitere tolle, neue Band-Bilder mit euch teilen.“

Thundermother-Chefin Filippa Nässil setzte neulich Sängerin Mancini vor die Tür. Diese Entscheidung wollten Lindgren und Johansson nicht mittragen und verließen die Formation ebenfalls. Laut Mancini gab es zuvor konstant Differenzen mit Filippa, das Band-Klima sei alles andere als gut gewesen. Von ihrer Demission erfuhr Guernica per E-Mail. Ihre Zugänge zu den Sozialen Medien und den Mails der Band waren da schon gesperrt. Während Guernica, Mona und Emlee also The Gems aus der Taufe gehoben haben, hat Nässil mit Bassistin Majsan Lindberg (die schon einmal für Thundermother gespielt hat) und Sängerin Linnéa Vikström (Therion, At The Movies) zwei Ersatzmusikerinnen engagiert. Eine Schlagzeugerin fehlt ihr noch.

BLACK AND GOLD VON THUNDERMOTHER BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.