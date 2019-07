The Ghost Inside-Fans moshen zu Queens ‘Bohemian Rhapsody’

2015 waren The Ghost Inside in einen Busunfall verwickelt, der schwere Folgen hatte. Vier Jahre nach dem Unglück spielte die Band nun erstmals wieder live.

The Ghost Inside hatten im Februar offiziell ihre Bühnen-Rückkehr verkündet. In ihrer Heimat Los Angeles spielte die Hardcore-Band am 13. Juli erstmals nach ihrem verheerenden Busunglück im November 2015 ein Konzert. Und der Andrang war enorm: Innerhalb von nur fünf Minuten waren sämtliche 8.000 Tickets verkauft, und der proppenvolle Club The Shrine feierte The Ghost Inside frenetisch. Einem Live-Bericht von Revolver Mag zufolge waren die Schlangen am Merch-Stand endlos lang, und die Fans brachten eigens erstellte Banner mit, um ihre Liebe und Unterstützung zu zeigen. https://www.youtube.com/watch?v=1eyKwBQwqCU Auch Bands waren backstage vor Ort. um ihre Kollegen zu begrüßen: Unter anderem A Day…