The Hellacopters nehmen erstes Album seit 2008 auf

The Hellacopters bei der spanischen Ausgabe des Download Festival am 30. Juni 2018 in Madrid

Im Juni 2016 hatten sich The Hellacopters für das Sweden Rock Festival wiedervereint und in den darauf folgenden Jahren weitere Festival-Shows gespielt. Nun wollen die schwedischen Garagen-Rocker ein kreatives Lebenszeichen abgeben – und zwar in Form eines neuen Studioalbums, wie Gitarrist und Sänger Nicke Andersson in „Dr Gong’s Drumcast“ (siehe unten) ausgeplaudert hat.

„Wir arbeiten an einem neuen The Hellacopters-Album“, verriet Andersson. „Bislang haben wir sieben wesentliche Tracks aufgenommen. Die Sache ist die: Wir machen das ziemlich hier und da. Die Sterne müssen dafür buchstäblich in einer Reihe stehen. Die Leute denken, ich bin der beschäftigste Kerl, aber nein. Es ist eher so: ‚Nun, hier habe ich Zeit.‘ ‚Oh, und dann muss ich aufs Land ins Sommerhaus.‘ Es ist eher so. Und dann hat Dregen die Backyard Babies. Ich denke, ich bin beschäftigt, aber er ist der beschäftigste Typ, den ich jemals gekannt habe.“

Für die Schweden-Rock-Fans da draußen dürfte diese Nachricht ein vorgezogenes Weihnachten darstellen. Als sich The Hellacopters 2008 nach ihrem letzten Album HEAD OFF auflösten und damit nicht mehr ihrem furiosen Gitarren-Rock frönten, verlor die europäische Musikszene eine ihrer markantesten Bands. Eine neue Platte aus dem Hause von Nicke, Dregen und Co. wäre die erste Scheibe seit zwölf Jahren.

Mit ihrer Reunion 2016 feierten The Hellacopters auch das 20. Jubiläum ihres Debütwerks SUPERSHITTY TO THE MAX. Ein Jahr später mussten die Musiker Abschied von Gitarrist Robert „Strängen“ Dahlqvist nehmen. Der Lockenkopf ertrank im Februar 2017 nach einem epileptischen Anfall in seiner Badewanne. Er wurde lediglich 40 Jahre alt. Für ihn rückte sein Vorgänger Dregen wieder in die Reihen des Quintetts auf.