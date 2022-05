The Locust: Schlagzeuger Gabe Serbian ist tot

Die Electrogrinder The Locust trauern um ihren Schlagzeuger Gabe Serbian. Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. Der Multiinstrumentalist hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder. The Locust haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um Geld für die Beerdigung zu sammeln. Gabe wurde lediglich 44 Jahre alt.

Viel zu früh

Serbian hat darüber hinaus von 2015 bis 2016 bei Dead Cross (mit ex-Slayer-Drummer Dave Lombardo) gesungen, von 1996 bis 2000 bei Cattle Decapitation Gitarre gespielt und unter anderem mit Holy Molar, Head Wound City und Le Butcherettes musiziert. „Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass Gabe Serbian am 30. April 2022 verstorben ist“, heißt es im Statement von The Locust. „Diese Welt wird Gabe als Freund, Familienmitglied, Musiker und Künstler vermissen. Er wird auf so viele Arten und durch jeden, mit dem er in Verbindung stand, weiterleben.“

Dead Cross schreiben in den Sozialen Medien: „Unsere Herzen sind zerbrochen. Wir lieben dich, Gabe Serbian. Diese Welt wird nicht dieselbe sein ohne dich.“ Cattle Decapitation fügten ihrerseits hinzu: „Angesichts des Todes unseres Freundes und Gründungsmitglieds Gabe Serbian fehlen uns komplett die Worte. Den Verlust von jemandem, der so viel Talent hatte und für so viele ein lieber Freund war, ist schwierig in Worte zu fassen. Wir werden dich so vermissen, Gabe. Wir bitten euch, seiner Familie in dieser Zeit ihre Privatsphäre zu lassen.“

It’s with heavy hearts that we have to share the passing of Gabe Serbian on April 30th, 2022. This world will miss Gabe as a friend, family member, musician, and artist. He will continue to live on in so many ways and through everyone he has connected with during his time with us pic.twitter.com/vxERoAcS1C — The Locust (@LocustOfficial) May 1, 2022

Our hearts are shattered. We love you Gabe Serbian. This world won’t be the same without you pic.twitter.com/fggmm4OJSU — Dead Cross (@_Dead_Cross_) May 1, 2022