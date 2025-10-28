Auf ihrer aktuellen Tournee gedenken The Offspring dem verstorbenen Ozzy Osbourne. In die Setlist ihrer Konzertreise zum aktuellen Album SUPERCHARGED flechten sie ein kurzes Medley und eine Cover-Version von Ozzy- und Black Sabbath-Songs ein.

Beim Konzert in Berlin am 27.10. (eine Aufnahme findet ihr weiter unten) spielten The Offspring, wie auch bei den vorherigen Shows der Tournee, zunächst ein Medley aus den Black Sabbath-Songs ‘Electric Funeral’ und ‘Paranoid.’

Derart angestachelt holen Dexter Holland, Noodles und Co. zum finale Schlag aus: Während die Black Sabbath-Songs nur angespielt wurden, kommt der folgende Ozzy-Osbourne-Solo-Song zu vollem Glanz: ‘Crazy Train’ vor jubelnden Fans.

The Offspring in Deutschland: Die Termine 2025

Die The Offspring-Show am 27.10. in Berlin war das erste Deutschlandkonzert der Tour zum Album SUPERCHARGED. Weitere Termine der kalifornischen Pop-Punk-Band in Deutschland sind:

28.10. Hamburg

30.10. München

2.11 Frankfurt

5.11 Köln

Konzertmitschnitt und Metal-Vergangenheit

Ihre Version von ‘Crazy Train’ haben The Offspring bereits vor einigen Wochen mitgeschnitten und auf Youtube veröffentlicht – hier außerdem unterstützt durch Dave Brownsound von Sum 41:

Das Gedenken an Ozzy Osbourne von The Offspring wirkte authentisch – und rockte! Immerhin hatten The Offspring in Berlin schon einmal Metal-Luft geschnuppert – als Gäste und Laudatoren der METAL HAMMER AWARDS 2024, wo sie In Flames den Preis für „Best International Metal-Band“ überreichten.

‘In der Halle des Bergkönigs’ von Edvard Grieg und ‘I Wanna Be Sedated’ von The Ramones vervollständigen den Coverversionen-Konzertteil. Davon ab glänzt die Setlist mit The Offspring-Klassikern wie ‘Come Out And Play’, ‘Gotta Get Away’, ‘Self Esteem’ und dem Party-Kracher ‘Pretty Fly (For A White Guy)’.

