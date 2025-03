auch interessant

Billy Corgan ist bekannt als der kreative Kopf hinter The Smashing Pumpkins. Für sein neustes Werk hat er sich mit der Oper von Chicago zusammengetan, um das Album MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS (1995) von einer völlig neuen Seite zu betrachten. Das Werk feiert dieses Jahr seinen 30. Geburtstag und hat seinerzeit viele Genre-Grenzen zum Schwanken gebracht. Von Thrash Metal über Grunge bis hin zu akustischen Stücken hat MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS einiges zu bieten.

Exklusives The Smashing Pumpkins-Opernerlebnis

Das Ergebnis der Zusammenarbeit der Lyric Opera Of Chicago und Corgan nennt sich „A Night Of Mellon Collie And Infinite Sadness“ und orientiert sich stark an seinem Namenspatron. Gemeinsam mit besonderen Gästen wird Corgan die Neuinterpretation zum Besten geben. Begleitet wird er dabei vom Lyric Opera Of Chicago Orchestra And Chorus. Sieben Nächte lang wird das Werk exklusiv in Chicago präsentiert, und zwar vom 21. bis zum 30. November diesen Jahres.

Corgan erzählt: „Es ist aufregend, mit dem Kopf der Oper, John Mangum, meinem Partner James Low und all den Künstlern der Oper zusammenzuarbeiten. Gemeinsam haben wir dieses sehr besondere und historische Album neu ausgelegt. Die Spannweite der Oper kennenzulernen hilft mir dabei, meine eigenen Kompositionen völlig neu kennenzulernen." Abschließend sagt er: „Opern und Rock-Musik erzählen beide emotionale Geschichten. Ich freue mich, dass Fans meiner Musik und Freunde der traditionellen Oper gemeinsam dieses Werk erleben werden. Diese Balance soll in beide Richtungen für Wertschätzung der Traditionen sorgen."

Wer vielleicht sowieso in den Vereinigten Staaten ist oder sich dieses einmalige Erlebnis nicht entgehen lassen möchte, findet die Tickets ab dem 11. April auf dieser Seite.

