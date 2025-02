The Smashing Pumpkins kündigen Europa-Tour an

2024 war ein ereignisreiches Jahr für The Smashing Pumpkins: Kiki Wong setzte sich gegen mehr als 10.000 Bewerber durch und trat die Nachfolge von Jeff Schroeder an der Gitarre an. Anschließend ging es gemeinsam auf Tour und zwischendurch, am 2. August 2024, wurde noch das 13. Studioalbum AGHORI MHORI MEI veröffentlicht. Die dazugehörige Tournee soll dieses Jahr stattfinden.

The Smashing Pumpkins live in Deutschland

Nachdem Auftritte von Billy Corgan und Co. in den letzten Jahren hierzulande sehr rar waren, dürfen sich Fans – nach den Shows 2024 – nun auf Nachschub freuen. Beinahe auf den Tag genau machen die Smashing Pumpkins auch in Deutschland Halt. Der reguläre Vorverkauf startet am Freitag, den 14. Februar um 10 Uhr. O2-Kunden kommen via Eventim schon zwei Tage eher an Tickets.

Hier die Termine der „The Aghori Tour 2025“:

03.08. Ludwigsburg, Schloss Ludwigsburg

05.08. Bonn, Kunst!Rasen

06.08. Berlin, Zitadelle Spandau

Empfehlung der Redaktion The Smashing Pumpkins: Neue Gitarristin bekanntgegeben Alternative Rock Billy Corgan und The Smashing Pumpkins haben die Riesenaufgabe bewältigt und sich durch Tausende Bewerber für die offene Gitarristenstelle gekämpft. Aber es hat sich gelohnt. Da AGHORI MHORI MEI erst kurz nach der letztjährigen Tournee durch Europa erschien, feiert das Album demnach hiesige Live-Premiere. Mit Kiki Wong ist die Band auf der Bühne mittlerweile zu sechst, und die Chemie scheint zu stimmen. Wong hat schon zuvor mit einer Reihe von Künstlern zusammengearbeitet – darunter auch Bret Michaels von Poison.

Saitenwechsel

Kurz nachdem sie als Live-Gitarristin verkündet wurde, schrieb Wong in den Sozialen Medien: „Ich bin so dankbar für diese Gelegenheit und kann es kaum erwarten, die Bühne mit den legendären Smashing Pumpkins zu teilen!“ Auch Bandchef Corgan vermeldete, „schon vorher ein Fan von Kiki“ gewesen zu sein und sich darauf freue, „dass jemand mit ihrem Können Teil unserer Tourneefamilie wird.“

Empfehlung der Redaktion Smashing Pumpkins: Gitarrist Jeff Schroeder steigt aus Heavy Rock Die Smashing Pumpkins müssen fortan auf Gitarrist Jeff Schroeder verzichten. Über die Gründe schweigen sich die Musiker mehr oder weniger aus. Im Oktober 2023 gab Jeff Schroeder nach 16 Jahren seinen Ausstieg bekannt. Seinen Beitritt bezeichnete er als „eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe.“ Zu den Trennungsgründen hat sich zwar keiner der Beteiligten geäußert, jedoch scheint alles friedlich vonstatten gegangen zu sein. „Wir danken Jeff für seine unaufhörliche Hingabe an die Band und an unsere großartigen Fans. Worte können unsere Dankbarkeit und Wertschätzung dafür, was für ein Freund er ist und dafür, dass er in guten wie in schweren Zeiten für die Smashing Pumpkins da war, nicht ausdrücken“, schrieb die Band damals.

