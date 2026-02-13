Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Three Days Grace: Adam Gontier hat keine Angst vor KI

Three Days Grace
Foto: Promo, Matt Barnes. All rights reserved.
von
Three Days Grace-Sänger Adam Gontier hat eine klare Haltung zum Thema KI in der Musik – und befürchtet keine existenzielle Bedrohung.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Kaum ein Thema wird so kontrovers in der Kunst diskutiert wie Künstliche Intelligenz. Während die eine Seite kreativen Verfall und kulturelle Belanglosigkeit befürchtet, zeigt sich die andere wenig beeindruckt von den technischen Möglichkeiten. Zu Letzteren gehört auch Three Days Grace-Frontmann Adam Gontier, der in einem Interview mit dem Radiosender 93X über seine Prognose sprach. Laut ihm wird KI kaum Einfluss auf Kultur haben. Zumindest, sofern dahinter leidenschaftliche Erschaffer stehen.

Keine Angst

„Musik kommt von überall her, vor allem natürlich aus dem Online-Bereich. Und es gibt auch viele verschiedene Genres wie zum Beispiel Metalcore“, sagte Gontier. Die Vielfalt beeindrucke ihn zwar, im Kern zweifle der Musiker allerdings an ihrer Eigenständigkeit. „Für mich ist es wirklich schwer zu sagen, ob sie emotional noch so stark ist wie früher. Es fühlt sich an, als gäbe es eine ganz neue Welle von Musik, bei der es nur noch darum geht, wie andere Bands oder erfolgreiche Musik zu klingen.“

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Dem Einwand, dass per KI erstellte Musik „eine echte Beleidigung für den künstlerischen Prozess“ sei, stimmte Gontier prinzipiell zu – jedoch mit dem Zusatz, dass leidenschaftliche Künstler angesichts der technologischen Entwicklungen nichts zu befürchten hätten. „Wenn man ein echter Künstler ist, gibt es meiner Meinung nach nicht viel zu befürchten. Es ist wie mit den Unvollkommenheiten, die beim Musikmachen und bei Live-Auftritten entstehen. Eben diese Unvollkommenheiten machen es so besonders und zu echter Kunst“, so der Musiker.

Guardians Of Time - T-Shirt
Guardians Of Time - T-Shirt
von Frostbite Orckings
Für € 13,99 im Metal Hammer Shop kaufen

„Wenn alles perfekt ist, wenn jeder Text und jede Melodie perfekt ist, dann ist es einfach nicht echt. Ich denke, die Leute werden das durchschauen. Ich denke nicht, dass es viel Grund zur Sorge gibt.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

93X Adam Gontier Frontmann Interview KI Künstliche Intelligenz Sänger Technik Three Days Grace
Bonfire holen Alexx Stahl zurück
Alexx Stahl (M.) ist wieder dabei bei Bonfire
Bonfire gönnen sich einen weiteren Sängerwechsel: Der alte Bekannte Alexx Stahl gibt sein Comeback bei den Hard-Rockern - trotz Kontroversen.
Bei Bonfire gibt es wieder einmal personelle Veränderungen. Alles im allem dürften sich die Fans allerdings darüber freuen, denn der geschätzte Sänger Alexx Stahl heuert erneut bei den deutschen Hard-Rockern an. Die Begründung dafür: Stahl passt offenbar besser zur künstlerischen und musikalischen Identität der Band, wie Gitarrist Hans Ziller und Co. in den Socials informieren. Zurück zum Markenkern "Willkommen zurück, Alexx!", verkünden die Ingolstädter. "Nach unserem Ausflug in härtere Heavy Metal-Gefilde und den darauffolgenden Veränderungen standen wir vor einer entscheidenden Frage: Was wollen wir wirklich? Während der Dreharbeiten zu ‘Rock’n’Roll Survivor’ wurde eines mehr als deutlich: Bonfire haben einen klaren…
Weiterlesen
Zur Startseite