Adrian Smith von Iron Maiden waren die frühen Band-Artworks etwas zu explizit, wie er in einem aktuellem Interview verrät.

Flapsig und machomäßig ausgedrückt könnte man schreiben: Iron Maiden haben einen Softie in der Band. Und zwar handelt es sich dabei um Gitarrist Adrian Smith. Dem 63-Jährigen waren die frühen Eddie-Artworks etwas zu blutrünstig. Dies hat der Brite in Diensten der Eisernen Jungfrauen nun in einem neuen Interview mit Myglobalmind ausgeplaudert. Nicht mit der Tür ins Haus fallen Dabei wurde Adrian Smith gefragt, ob er denn ein Lieblingsbild des Band-Maskottchens Eddie aus der insgesamt nunmehr vier Jahrzehnte andauernden Karriere von Iron Maiden hat. Daraufhin antwortete er: "In den Anfangstagen haben die Bilder von Eddie mit all den blutigen Äxten bewirkt, dass…