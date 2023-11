Während Till Lindemann bald auf Solotour geht und ein zugehöriges Album raushaut, machen die anderen Rammstein-Mitglieder die Socials unsicher.

Nachdem das hiesige Verfahren gegen Till Lindemann eingestellt wurde, und die Behörden in Vilnius nun angeblich gegen Shelby Lynn ermitteln, widmet sich der Rammstein-Frontmann seiner Solokarriere und geht im Zuge dessen demnächst auf Tour. Aber was machen die anderen Bandmitglieder unterdessen? METAL HAMMER wirft einen Blick darauf, während sich der Staub um den Skandal langsam zu legen scheint. Schabernack & Eisern Union Gitarrist Paul Landers mischt derzeit -- wie der 58-Jährige das immer wieder gerne macht -- die Sozialen Medien auf. Ein feines Fundstück ist hier seine nächtliche Tanzeinlage in der -- nennen wir sie mal -- REWE-Disko. So bewegt…