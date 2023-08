Tim „Ripper“ Owens: Kein Danke von Priest

auch interessant

Tim „Ripper“ Owens wurde nicht einmal angerufen

In einem Interview mit Robert Cavuoto von MyGlobalMind wurde der ehemalige Judas Priest-Sänger Tim „Ripper“ Owens gefragt, ob jemals in Betracht gezogen wurde, dass er bei der Aufnahme seiner ehemaligen Band-Kollegen in die Rock And Roll Hall Of Fame im letzten November mit ihnen auftritt. Ripper antwortete darauf: „Ich weiß es nicht. Sie haben mich nie angerufen oder sich bedankt. Judas Priest rufen mich nur an, um mir zu sagen, dass sie mich verklagen werden oder so. Aber niemand hat Kontakt aufgenommen.

Ich freue mich für K.K., dass er aufgetreten ist. Aber ich war schockiert, dass ich nicht einmal erwähnt wurde. Ich war fast zehn Jahre lang in der Band. Während meiner Zeit mit der Band wurden wir für einen Grammy nominiert. Ich hätte gerne ein ‚Danke‘ gehört.“

Owens fuhr fort: „Sie haben meinen Teil der Priest-Geschichte gelöscht, also ist das nicht überraschend. Es ist großartig für Ken. Und das, obwohl all diese schlechte Dinge über ihn in der Presse gesagt wurden. Aber Ken hatte nur großartige Dinge dazu zu sagen. Er sagte, er hatte eine gute Zeit und es war toll, die Jungs zu sehen. Und ich mag Kens Perspektive darauf. Ich freue mich für alle Jungs. Ich liebe sie über alles. Glenn, Ian, Scott und Rob. Sie haben es völlig verdient.“

Trotzdem Liebe für die Band

Tim fügte hinzu, dass er es schätze, trotz seiner Exklusion immer noch auf sie als Freunde und Familie zu verweisen, einschließlich Rob. Empfehlung der Redaktion Tim „Ripper“ Owens: Zur falschen Zeit am richtigen Ort Heavy Metal Der einstige Judas Priest-Sänger Tim "Ripper" Owens blickt zurück und ist der Meinung, dass er zur schlechtesten Ära des Heavy Metal bei der Band war. Er freue sich jedes Mal, ihn zu treffen und mit ihm zu reden. Und, dass seine Stimme wieder so fantastisch klinge. „Es ist schade, dass ich aus der Historie gestrichen wurde, aber das ändert nichts daran, dass ich die Jungs liebe und es eine großartige Zeit war.“

Priest erhielten den Musical Excellence Award bei der Rock And Roll Hall Of Fame-Veranstaltung im Frühjahr des Jahres. Dort wurden neben den britischen Metal-Legenden auch so rockige Künstler wie Eminem, Dolly Parton, Duran Duran, Lionel Richie oder Pat Benatar geehrt.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.