‘Times Like Those’: Foo Fighters kommentieren alte Fotos

Wenn sich die Foo Fighters-Mitglieder Popcorn-Tüten schnappen, es sich auf bequemen Sesseln gemütlich machen und alte Fotos von sich kommentieren, kann das nur amüsant werden. Wenn auch das 25. Bandjubiläum der Gruppe in diesem Jahr nicht auf großen Bühnen gefeiert werden konnte, so haben sich die Musiker aber immerhin für ein Video mit dem Titel ‘Times Like Those’ zusammengefunden. Darin durchstöbern die sechs Herren verschiedenste Fotos, die im Laufe ihrer langjährigen Band-Karriere entstanden sind.

Der Clip eröffnet mit einem Star Wars-ähnlichen Intro, in dem unter anderem zu lesen ist: „Foo Fighters ziehen seit über 25 Jahren durch die Welt, spielen Musik, drehen Videos, geben Interviews und machen Platten und Fotoshootings… bis März, als wir zusammen mit dem Rest der Welt höflich gebeten wurden, still zu sitzen, durchzuatmen und für ein paar Monate die Klappe zu halten.

Schlechte Modeentscheidungen und fragwürdige Gesichtsbehaarung

Ohne Verzagen haben wir das getan, was so viele andere während dieser gemeinsamen Pause auch getan haben – das Beste aus der Stille gemacht, uns zusammengesetzt und diese Zeit zum Nachdenken, Wachsen und für eine ehrliche Einschätzung dessen genutzt, wer wir sind, im Hinblick darauf, wer wir waren: die schlechten Modeentscheidungen, die fragwürdige Gesichtsbehaarung und, um fair zu sein, eine ziemlich respektable Sammlung an Gitarren.

Wir werfen einen Blick auf einige unglaubliche Zeiten, wie auf einer Schnellstraße inmitten eines Schneesturms. Eine Auszeit im Fluss des Verkehrs schreit geradezu nach einem Auffahrunfall und es ist nicht immer leicht von der eigenen Vergangenheit am Hinterkopf getroffen zu werden.“

