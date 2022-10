Todd Kerns, Will Hunt und Stef Burns gründen Heroes And Monsters

Mit Todd Kerns, Will Hunt und Stef Burns geht ein neues Supergroup-Trio an den Start. Die Rock’n’Roll-Virtuosen haben sich zusammengeschlossen, um dem Genre mit Heroes And Monsters alle Ehre zu bereiten. Schon Anfang 2023 soll das Debütalbum erscheinen – einen ersten Vorboten gibt es bereits zu hören: ‘Locked And Loaded’.

Heroes And Monsters versprechen eingängigen, doch knallharten Rock’n’Roll, der sich sowohl an die Ursprünge des Genres anlehnt als auch moderne Einflüsse desselben akzentuiert. Da die drei Herrschaften selbst Kompetenzen aus unterschiedlichsten Gefilden der Musikrichtung mitbringen, bleibt es spannend.

Vielversprechende Fusion

Kerns ist Multiinstrumentalist, Sänger, Songwriter, Produzent und vornehmlich durch seine Mitgliedschaft bei Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators bekannt – außerdem für sein Frontmanndasein bei den kanadischen Age Of Electric. Während der vergangenen Jahre machte er sich einen Namen als Singer/Songwriter mit ausverkauften Soloauftritten sowie als Frontmann der Band des ehemaligen Kiss-Gitarristen Bruce Kulick und dessen Supergroup Toque.

Will Hunt trommelt seit 2007 bei den Dark Rock-Giganten Evanescence. An den letzten drei Alben der Band hat der Schlagzeuger maßgeblich mitgeschrieben, darunter auch an der jüngsten Veröffentlichung THE BITTER TRUTH (2021), die in 27 Ländern die Album-Charts anführte.

