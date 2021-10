Tom Morello: Schlussakkord

METAL HAMMER: Tom, Hand aufs Herz: Wäre das Cover von AC/DCs ‘Highway To Hell’ von Bruce Springsteen, Eddie Vedder und dir ohne die Pandemie jemals zustandegekommen?

Tom Morello: Sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ihr wisst vielleicht, dass wir drei eine spezielle Verbindungsgeschichte mit dem Song haben. Als ich 2014 mit der E Street Band spielte, traten wir auch in Perth, Australien, der Heimat von Bon Scott, auf. Ich bin nachts extra an sein Grab gefahren, um ihm meinen Respekt zu erweisen. Als ich zurück ins Hotel kam, habe ich Bruce gefragt, ob er denke, dass es Überschneidungen von AC/DC und der E Street Band gäbe. Er hatte bislang nie darüber nachgedacht.

Tanzabende bei Tom Morello

Als ich aktuell dabei war, die Arbeit an dem neuen Album abzuschließen, wollte ich noch einen Song mit meinen Rock-Brüdern machen. Ich erinnerte mich an jenen Abend in Australien und die Elektrizität, die im Stadion in der Luft lag. Das wollte ich noch mal einfangen. Aber, sicher, ohne Lockdown-Zeit wäre diese Aufnahme wohl nie Realität geworden.

MH: Auf deinem neuen Album THE ATLAS UNDERGROUND FIRE sind auch diesmal wieder etliche junge und moderne Electro-Künstler mit von der Partie. Wann hast du zum letzten Mal auf der Tanzfläche deine Hüften geschwungen und zu welchen Songs?

