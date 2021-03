Tommy Thayer hat seine Tochter letzten Sommer kennengelernt

Foto: Tommy Thayer; Screenshot: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10157587516561956&set=a.10155156750781956. All rights reserved.

Manchmal gibt es im Leben Überraschungen. Das können negative oder wie im Fall von Kiss-Gitarrist Tommy Thayer äußerst positive sein. So hat der mittlerweile 60-jährige Musiker just bekannt gegeben, dass er Vater ist. Allerdings nicht von einem Säugling. Seine Tochter hört auf den Namen Sierra Sanchagrin und ist schätzungsweise Anfang bis Mitte Zwanzig. In den sozialen Medien vermeldete Thayer, dass er Sierra letzten Sommer kennengelernt hat.

Wunder gibt es immer wieder

Dort schreibt Tommy Thayer: „Das ist was Großes. Ich habe auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um es allen zu sagen. Meine Tochter Sierra und ich waren gesegnet, uns letzten Sommer zu finden. Wir haben bereits eine Menge Zeit miteinander verbracht, seitdem wir uns kennengelernt haben, und eine enge Bindung geschmiedet. Sie ist eine wunderschöne, ernsthafte Person. Und ich könnte nicht glücklicher sein. Ich denke, sie fühlt das Gleiche in Bezug auf mich. Das Wundervollste an Wundern ist, dass sie manchmal geschehen.“

Die Band-Kollegen von Tommy Thayer bei Kiss ließen es sich freilich nicht nehmen, ihn zu beglückwünschen: „Gratulation an Tommy und Sierra. So wundervoll!“ Fragt sich natürlich, wer die Mutter von Sierra ist. Darüber hat Thayer jedoch bislang noch nichts verlauten lassen. Laut Medienberichten hat Thayer 2006 eine gewisse Amber Peek geheiratet. Allerdings sind die beiden kein Paar mehr; Thayer und Peek sollen im Guten auseinander gegangen sein. Wie dem auch sei: Das ist natürlich eine tolle Sache für den Kiss-Gitarrero. METAL HAMMER gratuliert an dieser Stelle ebenfalls recht herzlich und wünscht alles Gute für die beiden!

