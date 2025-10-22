Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Tommy Victor hält Glenn Danzig oft für missverstanden

Tommy Victor, Glenn Danzig
Tommy Victor und Glenn Danzig @ Rock On The Range Festival 2011 in Ohio.
Foto: WireImage via Getty Images, Jason Squires. All rights reserved.
von
Glenn Danzig und Gitarrist Tommy Victor verbindet eine bewegte Vergangenheit. Mittlerweile kommen die beiden Musiker aber miteinander klar.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Prong-Mastermind Tommy Victor ist seit Mitte der Neunziger auch On-Off-Gitarrist bei Danzig. Deren Bandchef Glenn Danzig kann bekanntlich zuweilen etwas schwierig sein. Laut Victor werde Danzig einfach von vielen nur missverstanden, wie der Gitarrist im Podcast von Suicide Silence-Gitarrist Chris Garza berichtet.

Von der alten Schule

Tommy Victor spielte erstmals von 1996 bis 1997 und dann von 2003 bis 2005 bei Danzig. 2008 löste er Kenny Hickey (Type O Negative) ab und tritt seitdem wieder regelmäßig mit der Band auf – obwohl es manchmal Reibereien gibt. „Manchmal ist Glenn sauer auf mich und feuert mich.“ Aber eigentlich sei der frühere Misfits-Frontmann wirklich cool. „Wir verstehen uns heutzutage, im hohen Alter, wirklich gut“, erklärt der 59-jährige Tommy Victor. Nach einem kürzlichen Auftritt von Prong im Whisky a Go Go in West Hollywood, Kalifornien, sei Danzig einfach „vorbeigekommen, und wir haben viel Zeit miteinander verbracht.“ 

Black Laden Crown (CD-Digipak)
Black Laden Crown (CD-Digipak) Für € 17,05 bei Amazon kaufen

Victor erläutert auch, wie es ist, mit Danzig in einer Band zu spielen: „Er wird total missverstanden, weil er von der alten Schule ist, mit seiner Mentalität. Ich habe einen älteren Bruder, und die beiden sind sich so ähnlich, einfach in ihrer Denkweise. Er ist sehr streng. Das heißt, man macht seinen Job und hält den Mund.“ Victor versteht das und weiß mittlerweile, wie er Danzig zu nehmen hat. „Er mag es einfach, wenn die Leute wissen, wo ihr Platz ist.“ Das klinge zwar „furchtbar“, aber so sei der inzwischen 70-Jährige eben.

Dies gilt insbesondere für Techniker, Roadies und andere Leute, die nicht primär Teil der Band sind. „Viele dieser Typen denken dann, sie wären in der Band. Plötzlich hängen sie hinter der Bühne herum. Man denkt nur: ,Was machst du hier? Geh da raus und schau dir die Gitarren an oder so. Oder bleib bei der Ausrüstung.‘ Jetzt wollen sie abhängen, Mädels aufreißen, sich besaufen und das ganze Zeug. Das gefällt ihm nicht.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Danzig Gitarrist Glenn Danzig Prong Roadies Tommy Victor
Deftones: Chino Moreno über Stephen Carpenters Abwesenheit
Deftones
Deftones-Frontmann Chino Moreno versucht die Situation mit Gitarrist Stephen Carpenter in Worte zu fassen – scheinbar gar nicht so leicht.
Seit 2022 war Gitarrist Stephen Carpenter nicht mehr mit den Deftones außerhalb der USA auf Tournee. Lange waren die genauen Gründe dafür nicht bekannt. Erst im Juli 2024 gestand Carpenter, unter massiven Angststörungen zu leiden. Neben seiner Flugangst fürchte er einen weiteren Lockdown oder eine Gefangenschaft. Gegenüber Rock Feed erklärte damals: „Bei allem, was in der Welt passiert, bin ich einfach noch nicht bereit, mein Zuhause und das Land zu verlassen.“  Gesundheit zuerst Nun sprach Sänger Chino Moreno mit den britischen Metal Hammer-Kollegen über Carpenters Abwesendheit bei Auftritten außerhalb der USA. Auch für ihn scheint das Gesamtbild weiterhin schwer zu…
Weiterlesen
Zur Startseite