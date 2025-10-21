Wenn Manowar etwas machen, dann richtig. Logisch. Unter megaaffentittengeil läuft bei den True-Metallern bekanntlich überhaupt rein gar nichts. Das ist der Spirit, in den die jüngste Wortmeldung von Bandboss Joey DeMaio einzuordnen ist. Denn vor einiger Zeit hatte das Quartett angekündigt, sein wegweisendes Studiowerk SIGN OF THE HAMMER (welches 2024 sein 40. Jubiläum feierte) neu einzuspielen und wiederzuveröffentlichen.

Enorme Verantwortung

Hierzu hat der Manowar-Bassist nun ein Update geliefert. Auf seiner offiziellen Website schreibt DeMaio: „Manowarriors. Wir haben gerade den Jahrestag von SIGN OF THE HAMMER gefeiert — ein Album, das uns und euch seit 40 Jahren alles bedeutet hat. Nun lasst mich euch einen Lagebericht zu den Neuaufnahmen geben. Wir haben dieses Projekt bereits vor einer Weile verkündet, und viele von euch haben immer wieder gefragt: Wo ist es?

Das ist eine faire Frage. Ihr verdient eine ehrliche Antwort, also kommt sie hier: Ein geliebtes Album neu einzuspielen, ist eine riesige Verantwortung für uns. Diese Lieder sind Teil unserer Leben. Sie sind Hymnen, die euch durch die härtesten Augenblicke getragen haben. Das nehmen wir nicht auf die leichte Schulter.

Keine Kompromisse

Folgendes ist geschehen: Wir haben alles aufgenommen. Wir haben es uns angehört. Und wir waren nicht zufrieden damit. Der Sound hat noch nicht gepasst. Es war nicht die zermalmende, erderschütternde Kraft, die wir von uns selbst einfordern — und die ihr verdient. Was wir wir also gemacht? Wir haben unsere Studios auseinandergenommen neue Konfigurierungen ausprobiert.

Dann haben wir erneut aufgenommen. Doch es hat immer noch nicht recht gepasst. Und anschließend war es Zeit, uns auf die Tournee vorzubereiten und loszuziehen. Hätten wir es übereilt raushauen können? Sicher. Aber das sind nicht wir. Wir haben niemals Kompromisse gemacht — und wir fangen auch jetzt nicht damit an.

Seid versichert: Das neu aufgenommene SIGN OF THE HAMMER wird veröffentlicht werden. Und neue Musik ebenfalls. Und wenn es kommt, wird es gemeiner, härter und kraftvoller klingen als alles, was wir zuvor gemacht haben. Danke für eure Geduld und Loyalität. Bleibt dran! Hail and kill! Joey.“

—

