Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Manowar: DeMaio erklärt SIGN OF THE HAMMER-Verspätung

Joey DeMaio mit Manowar beim Kingdom Of Rock Festival am 8. März 2025 in Pamplona
Joey DeMaio mit Manowar beim Kingdom Of Rock Festival am 8. März 2025 in Pamplona
Foto: Eduardo Sanz/Europa Press via Getty Images. All rights reserved.
von
Manowar sind immer noch dabei, ihr Klassikeralbum SIGN OF THE HAMMER neu aufzunehmen. Joey DeMaio führt aus, warum.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Wenn Manowar etwas machen, dann richtig. Logisch. Unter megaaffentittengeil läuft bei den True-Metallern bekanntlich überhaupt rein gar nichts. Das ist der Spirit, in den die jüngste Wortmeldung von Bandboss Joey DeMaio einzuordnen ist. Denn vor einiger Zeit hatte das Quartett angekündigt, sein wegweisendes Studiowerk SIGN OF THE HAMMER (welches 2024 sein 40. Jubiläum feierte) neu einzuspielen und wiederzuveröffentlichen.

Enorme Verantwortung

Hierzu hat der Manowar-Bassist nun ein Update geliefert. Auf seiner offiziellen Website schreibt DeMaio: „Manowarriors. Wir haben gerade den Jahrestag von SIGN OF THE HAMMER gefeiert — ein Album, das uns und euch seit 40 Jahren alles bedeutet hat. Nun lasst mich euch einen Lagebericht zu den Neuaufnahmen geben. Wir haben dieses Projekt bereits vor einer Weile verkündet, und viele von euch haben immer wieder gefragt: Wo ist es?

Das ist eine faire Frage. Ihr verdient eine ehrliche Antwort, also kommt sie hier: Ein geliebtes Album neu einzuspielen, ist eine riesige Verantwortung für uns. Diese Lieder sind Teil unserer Leben. Sie sind Hymnen, die euch durch die härtesten Augenblicke getragen haben. Das nehmen wir nicht auf die leichte Schulter.

Keine Kompromisse

Folgendes ist geschehen: Wir haben alles aufgenommen. Wir haben es uns angehört. Und wir waren nicht zufrieden damit. Der Sound hat noch nicht gepasst. Es war nicht die zermalmende, erderschütternde Kraft, die wir von uns selbst einfordern — und die ihr verdient. Was wir wir also gemacht? Wir haben unsere Studios auseinandergenommen neue Konfigurierungen ausprobiert.

Rockband-T-Shirt für Männer, persönlichkeitsbetontes T-Shirt im Hip-Hop-Stil, Bedruckte Kurzarm-T-Shirts für Herren – Street-Fashion-Oberteile L
Rockband-T-Shirt für Männer, persönlichkeitsbetontes T-Shirt im Hip-Hop-Stil, Bedruckte Kurzarm-T-Shirts für Herren – Street-Fashion-Oberteile L Für € 18,16 bei Amazon kaufen

Dann haben wir erneut aufgenommen. Doch es hat immer noch nicht recht gepasst. Und anschließend war es Zeit, uns auf die Tournee vorzubereiten und loszuziehen. Hätten wir es übereilt raushauen können? Sicher. Aber das sind nicht wir. Wir haben niemals Kompromisse gemacht — und wir fangen auch jetzt nicht damit an.

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Seid versichert: Das neu aufgenommene SIGN OF THE HAMMER wird veröffentlicht werden. Und neue Musik ebenfalls. Und wenn es kommt, wird es gemeiner, härter und kraftvoller klingen als alles, was wir zuvor gemacht haben. Danke für eure Geduld und Loyalität. Bleibt dran! Hail and kill! Joey.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Joey DeMaio manowar Neuaufnahme Re-Release SIGN OF THE HAMMER verspätung
#hammergeschichte: Eine Runde Beer-Pong mit Evil Jared!
Evil Jared Hasselhoff
Wenn der Bloodhound Gang-Bassist "Evil" Jared Hasselhoff von einem Ahnung hat, dann sind das Trinkspiele. Mit uns traf er sich jetzt auf eine Runde Beer-Pong.
Wir haben "Evil" Jared Hasselhoff in Berlin getroffen und mit ihm eine Runde Beer-Pong gespielt. Dass der trinkfeste Bloodhound Gang-Bassist bei diesem Saufspiel ein echter Profi sein würde, dachte wir uns schon und schätzen unsere Chancen dementsprechend gering ein. Und natürlich hat ein echter Profi seinen eigenen Beer-Pong-Tisch dabei! Seinen extra für die Profi- und Amateur Liga angepassten Tisch, mit den offiziellen Spielmaßen von 240 x 60 x 70 cm (ja, irgendwer hat das wohl irgendwann tatsächlich für diesen "Sport" festgelegt) hat er uns übrigens mit den folgenden, blumigen Worten angekündigt: "It gets your balls wet!". Na dann, lieber Jared...…
Weiterlesen
Zur Startseite