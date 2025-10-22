Bei Sacred Reich hat sich das Personalkarussell gedreht. Schlagzeuger Dave McClain ist nicht mehr mit von der Partie — und das auf eigenen Wunsch. Die im November anstehenden Konzerte in Europa zusammen mit Hatebreed werden die US-Thrash-Metaller mit dem brasilianischen Drummer Eduardo Baldo bestreiten, der zuletzt bei Red Devil Vortex aus Los Angeles die Felle verdrosch.

Neue Kapitel

Von Seiten der Gruppe um Bassist und Frontmann Phil Rind heißt es hierzu: „Dave McClain ist nicht mehr länger ein Mitglied von Sacred Reich. Wir wünschen ihm alles Gute. Unser Freund Eduardo Baldo wird die Shows im November in Europa mit uns spielen. Wir danken ihm dafür, dass er so kurzfristig eingesprungen ist.

Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel in der Geschichte von Sacred Reich. Derzeit stellen wir unser neues Album INTO THE ABYSS fertig, welches im Frühling 2026 mittels Metal Blade Records veröffentlicht werden wird. Großartige Dinge kommen auf euch zu. Wir können es nicht erwarten, sie euch zu zeigen. In Liebe und Dankbarkeit — Wiley, Joey und Phil.“

Dave McClain war von 1991 bis 1995 der Trommler bei Sacred Reich. Dabei war er auf der A QUESTION EP (1991) sowie den Longplayern INDEPENDENT (1993) und HEAL (1996) zu hören. Anschließend stieg er bei Machine Head ein. Alsdann schloss sich McClain im Jahr 2018 wieder Phil Rind und Co. an.

Der Drummer hat sich zudem selbst in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet, um seinen Ausstieg zu erklären: „Hallo zusammen! Wie ihr sicher schon vernommen habt, bin ich nicht mehr bei Sacred Reich. Seitdem ich 2018 dort eingestiegen bin, haben wir tolle Musik gemacht und spaßige Zeiten zusammen erlebt. Ich habe mich dazu entschlossen, weiterzuziehen, und wünsche ihnen allen das Beste für die Zukunft.

Wenn ihr in den vergangenen sechs Jahren auf einem Sacred Reich-Konzert wart, war es mir ein Vergnügen, für euch aufzutreten und viele von euch getroffen zu haben. Weiter werde ich zu hundert Prozent mein Ding machen — sei es nun Live-Spielen, Aufnehmen, Unterrichten oder einfach nur in meinem Heimstudio spielen. Ich hoffe, ich sehe euch alle wieder da draußen in Welt. Aber jetzt zurück in meinen Schlagzeugraum.“

—

