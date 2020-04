Till Lindemann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und verbrachte eine Nacht auf der Intensivstation.

Lindemann, das Bandprojekt von Multiinstrumentalist Peter Tägtgren (Hypocrisy, Pain) und Till Lindemann (Rammstein), war vor Kurzem noch auf Konzertreise und spielte zuletzt einige Shows in Russland, von denen aufgrund der aktuellen Lage die letzten Termine abgesagt werden mussten. Noch gar nicht richtig wieder in Deutschland angekommen, wurde Till Lindemann nun vom Arzt seiner Band Rammstein in ein Krankenhaus eingeliefert. Diese Nachricht wurde über die offizielle Facebook-Seite der Gruppe mitgeteilt. Daraus geht hervor, dass der Musiker eine Nacht auf der Intensivstation verbrachte habe, mittlerweile aber verlegt worden sei, da sich sein Zustand bereits verbesserte. Ein genauer Grund für seinen Krankenhausaufenthalt geht aus dem…