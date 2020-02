Tool: Bassist verschenkt Ticket an mittellosen Fan

Justin Chancellor von Tool auf der Bühne beim Governors Ball Music Festival 2017 - Tag 3 in New York City.

Tool spielten kürzlich einige Konzerte in Australien. Dort steht derzeit noch eine Show an und eine weitere in Neuseeland, bevor es dann im März in den USA weitergeht.

Weiterlesen Progressive Metal – Was ist das? Plus: Die wichtigsten Bands Progressive Metal Progressive Metal – das ist instrumentale Virtuosität, Komplexität bei Rhythmik, Harmonik und Struktur sowie viel Mut zur Ausschweifung bei Lyrik und Songlänge. Ein Fan in Sydney hätte die Show der Progressive-Metaller fast verpasst, hätte er nicht das Glück gehabt, Bassist Justin Chancellor am Tag der Show in der Stadt anzutreffen. Nachdem der Musiker ihn fragte, ob er denn zur Show komme, ihm dieser, dass er dafür leider kein Geld habe. Daraufhin notierte sich Chancellor den Namen des Fans und organisierte ihm ein kostenloses Ticket für die Show.

Bei dem Konzert spielten Tool auch erstmals ihren Song ‘7empest’ live, der sich als letzter Track auf der aktuellen Platte FEAR INOCULUM befindet. Für das zwölfminütige Lied wurde die Band erst kürzlich mit einem goldenen Grammophon in der Kategorie „Best Metal Performance“ ausgezeichnet.