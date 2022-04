Tool-Sänger Maynard James Keenan scherzt über die Oscar-Ohrfeige

GLENDALE, ARIZONA - JUNE 12: Musician Maynard James Keenan in attendance to UFC 263 at Gila River Arena on June 12, 2021 in Glendale, Arizona.

auch interessant

Tool-Frontmann Maynard James Keenan ließ die Online-Welt kürzlich an einer seiner Jiu-Jitsu-Trainingseinheiten teilhaben. In einem Video, das der Musiker auf Instagram hochlud, demonstriert er eine Verteidigungstechnik, die nach eigener Aussage „Chris Rock das Leben hätte retten können“.

Empfehlung der Redaktion Alex Skolnick tadelt Will Smith wegen Oscar-Ohrfeige Thrash Will Smith haut Chris Rock vor einem Millionenpublikum eine herunter. Testament-Gitarrist Alex Skolnick kann daran keinen Gefallen finden. Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet: Am Montag, den 28. März 2022, fand die diesjährige Oscar-Preisverleihung in Hollywood statt. Wie so oft trugen sich auch in diesem Jahr zahlreiche Ereignisse während der Veranstaltung zu, die Grund zur Diskussion liefern. Am meisten Aufsehen erregte jedoch die vor Publikum ausgetragene Auseinandersetzung zwischen den Schauspielern Will Smith und Chris Rock. Während seiner Moderation machte sich Rock, der auch als Komiker Karriere macht, mit einem unangebrachten Witz über die Ehefrau von Will Smith, Jade Pinkett Smith, lustig. Rock bezeichnete Frau Smith in Anspielung auf ihre Glatze als „G.I. Jane“.

Smith hatte zuvor erklärt, dass ihre Frisur auf die Krankheit Alopezie zurückzuführen ist, bei der Menschen unter permanentem Haarverlust leiden. Als Reaktion auf die Taktlosigkeit seitens Rock verpasste Will Smith dem Komiker vor laufender Kamera und vor Millionenpublikum eine saftige Ohrfeige. Später wies er Rock außerdem darauf hin, den Namen seiner Frau besser kein weiteres Mal durch den Dreck zu ziehen. Seither schlägt das Ereignis Wellen in den Medien. Und auch Maynard James Keenan von Tool reagierte via Social Media darauf.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MJ Keenan (@iamthebriefcase)

Die Inszenierung von Maynard James Keenan

Keenan, der vor kurzem den braunen Gürtel in brasilianischem Jiu-Jitsu erworben hat, stellt die Oscar-Szene in seinem Instagram-Video scherzhaft nach und erklärt, dass der vorgeführte Abwehr-Move, wie bereits erwähnt, „Chris Rock das Leben hätte retten können“. Wie im Clip zu sehen ist, handelt es sich dabei um eine simple Bewegung mit vorgehaltener Hand, die Keenan als „Cockblock“ bezeichnet.

Smith entschuldigte sich zunächst noch während der Oscar-Verleihung selbst für den Vorfall und drückte sein Bedauern gegenüber der Academy Of Motion Picture Arts And Sciences und seinen Mitnominierten in einer tränenreichen Rede aus, während er seine Trophäe als „Bester Schauspieler“ entgegennahm. Einen Tag darauf ging er via Instagram noch einen Schritt weiter und sagte, dass „Gewalt in all ihren Formen toxisch und zerstörerisch ist“ und nannte sein Verhalten bei der Veranstaltung „inakzeptabel und unentschuldbar“. Rock hat es Berichten zufolge abgelehnt, Anklage gegen Smith zu erheben.