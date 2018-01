Tragischer Todesfall bei Babymetal

Mikio Fujioka, einer der Gitarristen aus Babymetals sogenannter Kami-Band, ist im Alter von 36 Jahren verstorben. Den Fans der japanischen Pop Metaller war er besser bekannt unter seinem Künstlernamen Ko-Gami, „der kleine Gott“.

Babymetal melden auf Facebook:

„The ‚Little‘ Guitar Kami of #BABYMETAL’s #Kamiband has passed away in the METAL GALAXIES. We hope that he is now with his GUITAR MASTER A.Holdsworth and enjoying an epic guitar session with him.

We are the one, Together, We’re the only one, You are the one, Forever, #RIP #THEONE.“

Die Todesumstände sind tragisch: Mikio Fujioka stürzte am 30. Dezember 2017 von einer Sternwarte. Am 5. Januar 2018 erlag er seinen Verletzungen. Der Babymetal-Musiker hinterlässt eine Ehefrau und zwei Töchter.