Trivium-Frontmann Matt Heafy covert Joe Exotics ‘I Saw a Tiger’

Trivium-Frontmann Matt Heafy hat in den vergangenen Jahren immer wieder Coversongs auf der Streaming-Plattform Twitch veröffentlicht. Eine seiner aktuellen Streaming-Folgen beinhaltet eine Akustik-Performance zu Joe Exotics bekanntem Country-Klassiker ‘I Saw a Tiger’. Das Lied wurde zuletzt prominent durch die Netflix-Dokumentationsserie ‘Tiger King’, die mit einer wahren Geschichte über Verbrechen, Gerichtsschlachten und Raubtierzucht derzeit viele Leute in den Bann zieht.

Seht hier das Cover zu Joe Exotics ‘I Saw a Tiger’:

Twitch als Zweitjob

Für Matt Heafy ist Twitch mittlerweile zu einer Art Zweitjob geworden. In einem Interview mit Forbes ging der Musiker detailliert darauf ein. Er erzählte, wie er überhaupt dazu kam, seine täglichen Übungsstunden zu streamen und wie das Ganze seine Karriere beeinflusst hat. Zunächst lernte Heafy zwei Twitch-Mitarbeiter – John Howell und Brandon Kaupert – kennen, die ihm Streaming-Equipment für Konzerte liehen. Heafy sagte:

„Also fing ich an, einige Shows zu streamen und das lief ziemlich gut. Als ich erneut in San Francisco war, traf ich mich wieder mit Brandon und John. Ich sagte ihnen: ‘Ich liebe Twitch so sehr, ich wünschte, ich könnte das häufiger tun, aber hier ist der Grund, weswegen ich das nicht kann’, und der Grund war, dass ich ein bis fünf Stunden am Tag üben muss, um mich in Form zu halten.