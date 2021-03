Video

Trollfest covern ‘Happy’ von Pharrell Williams

Foto: Eirik Folkedal. All rights reserved.

auch interessant

Neuinterpretationen bereits geschriebener Songs werden meist dadurch interessant, wenn sie anders als das Original ausfallen. Und dieses Anderssein gehört bei Trollfest quasi zur Band-eigenen DNA. Insofern dürfte auch das Cover des Pharrell Williams-Hits ‘Happy’ weit und breit gute Laune verbreiten. So machen die selbsternannten „Könige des True Norwegian Balkan Metal“ eine flotte Folk-Metal-Nummer aus dem Pop-Stück.

Klanglicher Wahnsinn

Das zugehörige Video (siehe und höre unten) hat übrigens Trollfest-Gitarrist Mr. Seidel höchstselbst animiert. Doch das ‘Happy’-Cover kommt nicht alleine, sondern im Geschwader mit drei weiteren Tracks. Die Norweger aus Oslo haben nämlich am vergangenen Freitag, den 19. März ihre HAPPY HEROES EP veröffentlicht. Neben dem Pharrell-Lied finden sich darauf unter anderem zwei weitere Cover-Versionen. Zum einen haben sich Trollfest den Bobby McFerrin-Klassiker ‘Don’t Worry Be Happy’ vorgenommen. Zum anderen haben sie sich an ‘Cartoon Heroes’ von der Eurodance-Formation Aqua herangewagt.

Doch damit nicht genug: Angeführt wird die EP von der Eigenkomposition ‘Happy Heroes’. Darin erzählen Trollfest die Geschichte von bösen, selbstgerechten Troll-Superhelden, die man besser nicht anrufen sollte, wenn man Hilfe braucht. Die gesamten vier Stücke scheinen wie geschaffen dafür, dazu auf einem Konzert des achtköpfigen Band-Ungetüms eine Polonaise, pardon: Trollonaise anzuzetteln. Schade, dass das aufgrund der allgemeinen Infektionslage derzeit nicht möglich ist. Aber es kommen sicher wieder bessere Zeiten. Und bis dahin müssen wir eben zum Beispiel ‘Happy’ auflegen, um gut drauf zu kommen.

NORWEGIAN FAIRYTALES VON TROLLFEST JETZT BEI AMAZON BESTELLEN!