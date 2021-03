Mitglieder von Halestorm, Baroness & Converge covern Pantera

Keine Metal-Party ohne einen Hit von Pantera – alte DJ-Weisheit. So kommt es nicht von ungefähr, dass sich die Macher der Heavy Metal-Talkshow „Two Minutes To Late Night“ ebenfalls einen Pantera-Klassiker zum covern ausgesucht haben. Es handelt sich um ‘Mouth For War’ vom 1992er Studioalbum VULGAR DISPLAY OF POWER (siehe Video unten).

Spaßige Angelegenheit

Als Musiker mit von der Partie waren hier Sängerin Lzzy Hale (Halestorm), Gina Gleason (Baroness), Reba Meyers (Code Orange), Madi Watkins (Year Of The Knife), Ben Koller (Mutoid Man, Converge, All Pigs Must Die, Killer Be Killed) und Showmaster Jordan Olds mit Corpsepaint. Über ihr Cover, das die Musiker jeweils zuhause gefilmt haben, schreiben sie: „Gina und Reba wollten Pantera covern. Also haben wir die Scheiße aus Pantera gecovert! Alle an diesem Video beteiligten Künstler werden ihre Vergütung an das Dallas Hope Charities Transitional Living Center spenden.

Dies ist unser 36. Schlafzimmer-Cover, das mit der Unterstützung von Patron umgesetzt wurde. Da so viele Musiker zu Hause ohne kreative Ventile festsitzen, werden wir weiterhin diese Art von Videos machen und Patreon dafür verwenden, etwas Geld an jeden, der daran mitwirkt, zu geben.“ Im Rahmen dieser Schlafzimmer-Cover-Videos haben beispielsweise bereits Mitglieder von Mastodon, Darkest Hour und Kvelertak ‘Over The Mountain’ von Ozzy Osbourne neu interpretiert. Darüber hinaus haben sich Mitglieder von Revocation, Periphery, Carcass und Hjelvik ‘Caught In A Mosh’ Anthrax angenommen.

