Vor zehn Jahren verstarb Slayer-Gitarrist Jeff Hanneman. METAL HAMMER gedenkt dem Musiker mit einem Rückblick auf seine legendäre Karriere.

Zehn Jahre ist es her, dass Slayer-Fans weltweit ein wenig das Herz brach. Nun gut, dass die Band sich nur wenige Jahre später auflöste und Ende 2019 ihr letztes Konzert spielte, war natürlich auch traurig, aber der Tod von Gitarrist Jeff Hanneman bedeutete ebenso einen Einschnitt. Ein Jahrzehnt nach dem Tod des Mitbegründers einer der Big Four blickt METAL HAMMER noch einmal auf dessen Karriere zurück. Karriereanfänge Am 31. Januar 1964 im kalifornischen Oakland geboren, war Jeff Hanneman zur richtigen Zeit am richtigen Ort, was den Metal anging. Die Musikrichtung zeigte ihm seine ältere Schwester über Black Sabbath, weitere Einflüsse…