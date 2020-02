Umfrage: Metal-Fans haben am ehesten Sex im Auto

Wenn es um den Metal und seine Fans geht, findet man einige interessante Untersuchungen und Umfragen, die den Musikgeschmackt in Bezug auf verschiedenste Aspekte untersucht – mal mehr mal weniger glaubwürdig. Die Ergebniss folgender Befragung stammen vom New Yorker Ticket-Anbieter TickPick, der eine Untersuchung zum Verhalten im Auto in Zusammenhang mit Musikgeschmack durchführte.

Weiterlesen Umfrage: Menschen über 30 entdecken keine neue Musik mehr Eine Umfrage von Deezer will herausgefunden haben, dass Leute über dreißig keine neue Musik mehr entdecken und stattdessen lieber Klassiker auflegen. An der Umfrage nahmen über 950 Musikfans teil und es wurde unter anderem festgestellt: Heavy Metal-Fans hätten am ehesten Geschlechtsverkehr in einem Auto. 75 Prozent der Metal-Hörer gaben nämlich an, eine sexuelle Ehrfahrung in einem Fahrzeug erlebt zu haben. In der Umfrage rangierten Metal-Hörer damit über Fans von Hip-Hop, Rap, Oldies und R&B/Soul.

Obwohl Metal-Fans am ehesten für ein Techtelmechel hinterm Steuer zu haben seien, ist die Musik jedoch nicht die erste Wahl für die romantische Interaktion. Besser passt ein klassischer Rock-Song (gaben 26,7% an) oder etwas im Bereich R&B und Soul (27,8%). Die Umfrage ging auf drei weitere Verhaltensweisen im Auto ein und stellte dabei heraus, dass Rap-Fans am ehesten dazu neigten, wütend zu werden und das Tempolimit zu überschreiten, während Latin-Hörer gerne mal den Blinker wegließen.



Alle Umfrage-Ergebnisse findet ihr >>hier<<.