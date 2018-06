Underoath: Tickets für Wiesbaden zu gewinnen!

Rockavaria findet 2018 in einer spektakulären Location im Herzen Münchens statt. Die Toten Hosen und Iron Maiden sind Headliner.

[Update vom 24.5.2018] Der Countdown läuft: in knapp zwei Wochen verwandelt sich der Münchener Königsplatz zu einem Mekka für Rock-Fans und Open Air-Liebhaber. Die Running Order mit den Auftrittszeiten der Bands des Rockavaria ist nun veröffentlicht. Einlass an beiden Veranstaltungstagen ist um circa 13 Uhr, Spielbeginn um etwa 14:30 Uhr. Für beide Tage wird jeweils noch ein Ticket-Kontingent an der Abendkasse erhältlich sein. Eine Übersicht, welche Band wann und auf welcher Bühne spielt, findet ihr weiter unten. [Update vom 14.12.2017] Das Line-up für den Samstag am Königsplatz ist nun fast vollständig: Arch Enemy, Killswitch Engage, Saltatio Mortis, Eluveitie, Tuxedoo und Johnny…