Universum25: Kannibalismus und Dystopien

auch interessant

Das komplette Interview mit Universum25 findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Es darf die Frage erlaubt sein, warum sich gut ausgelastete Musiker solch ein zeitintensives Projekt ans Bein binden. Rupert lacht. „Vielleicht haben wir das am Anfang ein bisschen unterschätzt. Aber im Grunde ist es nur eine Frage der Planung. Wir haben alle ein bisschen Leerlauf im Kalender. Spontane Aktionen sind schwierig, aber bisher hat das problemlos geklappt.“ Ebenso wohlüberlegt ist die Wahl des Band-Namens, dessen Sinn sich erst mit der entsprechenden Erklärung erschließt.

Weitere Höhepunkte des Gesprächs mit Gunnar Schroeder von Universum25 hört ihr nur im METAL HAMMER Podcast!

Von Mäusen und Menschen

„Die Idee stammt von unserem Produzenten Jörg. ,Universum 25‘ ist der Name eines verhaltens­biologischen Experiments mit Mäusen, das 1972 stattfand. Eine Mäusepopulation wurde in ein wahres Paradies gesetzt. Sie hatten Nahrung im Überfluss, ausreichend Platz und keine natürlichen Feinde. Die Population wuchs an, es bildeten sich Hierarchien und soziale Verhältnisse. Ab einer gewissen Zahl stagnierte die Population plötzlich, obwohl Platz und Fressen für fast die doppelte Anzahl Tiere gewesen wären. Das System kollabierte, einzelne Tiere mutierten sogar zu Kannibalen, sodass alle Mäuse starben. Daraus lassen sich interessante Rückschlüsse auf die Menschheit ziehen“, so Gunnar.

Woher die Idee für die Band stammt und welche Ziele Universum25 verfolgen, lest ihr im kompletten Interview in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2023.

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.