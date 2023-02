METAL HAMMER Podcast Folge 50 mit Universum25

auch interessant

Back In Black – das Metal-Update

„Ich will Metal nicht im Mainstream haben“, stellt Arch Enemy-Gitarrist Michael Amott fest. Das regt zur Diskussion an: Wie „Underground“ ist Metal noch, wie „Mainstream“ kann er überhaupt werden, und wäre das wirklich schlimm? Schlagabtausch und Liebeserklärung an ein Musik-Genre und Lebensgefühl.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Insomnium ANNO 1696 – Literarische Dark Metal-Lieblinge

Steel Panther ON THE PROWL – Pulleralarm!

Host IX – Paradise Lost treiben’s ruhig @officialhostuk

Enslaved HEIMDAL – Wikinger vom anderen Stern

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Universum25 sind die neue deutsche Rock-Supergroup. Am 3.3. erscheint das Debütalbum der Band von Michael Robert Rhein (In Extremo), Rupert Keplinger (Eisbrecher, Antitype), Pat Prziwara (Fiddler’s Green), Gunnar Schroeder (Dritte Wahl) und Alex Schwers (Slime). Im Interview mit Katrin Riedl stellt Gunnar Schroeder das Projekt vor und taucht tief in die gesellschaftskritische Textwelt ein: „Die Leute werden mit dem gefüttert, was sie schon glauben, und das ist gefährlich.“

Die nächste Folge erscheint am 10.3.2023. Zu Gast im Interview: Beelzebub von Mystic Circle. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.