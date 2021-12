USE YOUR ILLUSION: Guns N’ Roses bereiten Deluxe-Version vor

Am 17. September 1991 haben Guns N’ Roses ihr legendäres Doppelalbum USE YOUR ILLUSION veröffentlicht. Zum 30. Jubiläum — das eigentlich schon dieses Jahr hätte gefeiert werden müssen, was sich aber aufgrund der Pandemie verschoben hat — bereiten Axl Rose, Slash und Co. nun eine Deluxe-Version der Platten vor. Anvisiert wird hierbei der Sommer 2022.

Danke, Corona

Die guten Neuigkeiten ausgeplaudert hat Guns N’ Roses-Gitarrist Slash im Interview mit Andy Burns von Biff Bam Pop!. Den Journalist wurmte natürlich, dass die Neuauflage von USE YOUR ILLUSION nicht mit dem eigentlich 30. Geburtstag der Scheiben zusammenfällt. Dazu sagte Slash: „Das hat sich durch die Pandemie verschoben, aber es erscheint. Ich denke: im kommenden Sommer. Es gibt einen Haufen cooler Live-Sachen darauf — ein paar Shows. Das Ritz aus den frühen Neunziger Jahren. Und ein Konzert, das wir anno dazumal 1898 in Las Vegas gespielt haben, meine ich. Und das war tatsächlich die Show, bei der ich meine Ex-Frau kennengelernt habe. Ich war also wirklich unter Druck, die Platte zu machen.“

Slash meint damit offenbar den letzten von drei Aufwärm-Gigs im Ritz von New York, die Guns N’ Roses spielten, bevor sie zur USE YOUR ILLUSION-Tournee aufbrachen. Bei jener Show brach sich Axl Rose einen Fuß bei einem großen Sprung während des Songs ‘You Could Be Mine’. Das Konzert in Las Vegas, das Slash im Jahr 1989 verortet, fand dagegen wohl erst am 25. Januar 1992 statt — und zwar im Thomas & Mack Center. Dort trafen sich er und seine ehemalige Gattin Perla Ferrar nämlich zum ersten Mal.

