Guns N’ Roses-Sänger Axl Rose hat ein liebgewonnenes Haustier verloren. So ist kürzlich sein Kater Dexter Maranello Rose aka Dexy im Alter von 14 Jahren verstorben. Dies hat der Musiker in den Sozialen Medien publik gemacht, woraufhin sich unzählige Fans, die ebenfalls einen tierischen Freund verloren haben, bei ihm mit ihren eigenen Geschichten und Erinnerungen gemeldet haben. Nun bedankt er sich für die warmen Worte.

Zunächst postete Axl Rose ein Foto von seinem Kater Dexy auf einem kleinen Felsen, der von 2007 bis 2021 bei ihm gelebt hat (siehe unten). Nach der Welle der Unterstützung von seinen Followern twitterte der Gunners-Boss: „Danke an alle für die freundlichen Worte und die Unterstützung bei Dexys Tod. Das bedeutet mir eine Menge. Und danke an all die Tierliebhaber da draußen, die ihre Geschichte davon mit mir geteilt haben, wie sie einen Freund beziehungsweise ein Familienmitglied verloren haben. Gute Freunde sind schwer zu finden. Und wir haben alle Glück, wenn wir sie finden (oder sie uns!).“

Vor Dexter Maranello besaß Axl Rose dem Vernehmen nach mehrere andere Katzen, darunter Dijon und Whiskey. Vor etlichen Jahren offenbarte der 59-Jährige in einem Interview, dass er so viele Tiere besitze, dass man es fast schon einen Zoo nennen kann. „Meine Tiere sind meine Kumpels. Sie brauchen eine Menge Liebe und Aufmerksamkeit.“ Als Profilbild auf seinem Twitter-Account hat der Guns N’ Roses-Frontmann übrigens ein Foto einer kleinen Französischen Bulldogge.

Thank you to everyone for all the kind words n’ support w/Dexy’s passing, it means a lot. N’ thank you to all the animal lovers who shared their stories of losing a friend/family member. Good friends r hard to find n’ we’re all lucky when we find them (or they find us!)🐾👑

— Axl Rose (@axlrose) November 20, 2021