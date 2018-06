Verlosung: Werde Guitar Tech bei einem Tremonti-Konzert!

Grammy-Gewinner, Gitarrist und Songwriter Mark Tremonti ist weltweit für seine Arbeit mit den vielgepriesenen Alter Bridge und den mit Platin-Auszeichnungen überhäuften Rock-Giganten Creed bekannt. Sein Trademark-Sound ist unverkennbar und hat ihm eine äußerst loyale Fanbase quer über den Globus eingebracht.

2012 gründete Mark zusammen mit Eric Friedman und Garrett Whitlock Tremonti, um ein Ventil für seine Vorliebe für härtere Riffs zu haben – bislang hat die Band drei Alben veröffentlicht.

Am 8. Juni 2018 kehrten Tremonti mit ihrem vierten Longplayer A DYING MACHINE zurück; ein Konzeptalbum, das Marks typischen Songwriting-Stil und Gesangsmelodien stolz auf der Brust trägt. Lest hier das Review!

Tremonti sind ab nächster Woche auf Tour und wir verlosen für alle deutschen Headlinershows einen Guitar Tech Of The Day! Ein glücklicher Gewinner darf Gitarren Tech bei den letzten drei Songs für Mark Tremonti on stage sein sowie eine Begleitung zur Show mitbringen.

Hier die Termine, für die ihr gewinnen könnt:

18.06. München, Strom

19.06. Leipzig, Täubchental

31.07. Berlin, Lido

01.08. Köln, Luxor

Gewinne den Posten des Guitar Tech bei einem Tremonti-Konzert!

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Tremtech“ sowie die gewünschte Stadt schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 14.06.2018, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.